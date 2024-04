Non si serve più vino - sposo ubriaco minaccia la proprietaria della villa e spacca tutto | la festa di matrimonio finisce in tribunale

(Di lunedì 22 aprile 2024) "Ti taglio la testa”, hato con queste parole, accompagnate da una mimica inequivocabile, ladove si stava svolgendo il suo ricevimento di nozze. Motivo? Il novello, così come la comitiva di invitati, era completamentema desiderava continuare a bere e aveva capito che dopo il tagliotorta non sarebbe più stato servito. Il neo, 34 anni, ha anche insultato lae cercato di raggiungere il suo appartamento, danneggiandociò che incontrava sul suo cammino. Non avrebbero fatto di meglio i suoi amici, pure loro alticci. Uncertamente memorabile, festeggiato nel settembre 2021 col rinfresco in ...

I lavori di riqualificazione del Parco San Gennaro non sono ancora partiti. Greco: "Si sta nominando l'archeologo, presto via al cantiere"Continua a leggere

“È stata la partita che ci aspettavamo, ricca di dinamismo e duelli. Nel primo tempo non siamo stati abbastanza fluidi e abbiamo tenuto poco la palla. Siamo stati poco brillanti nella gestione di ...

"Dedicata a te", non è il vecchio successo dei Matia Bazar ma la Nuova misura adottata dal Governo per aiutare le famiglie più in difficoltà ad affrontare la spesa di tutti i giorni e la benzina. ...

Tudor sogna la rimonta della Lazio in Coppa Italia: “So cosa serve, ci lavoriamo tutti i giorni” - Ancora una volta Igor Tudor dimostra di avere le idee chiare per la sua Lazio, chiamata alla rimonta contro la Juve in Coppa Italia: "L’allenatore ...fanpage

