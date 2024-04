Il garante dei detenuti di Firenze sarà eletto dal Consiglio comunale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 aprile 2024), 23 aprile 2024 - Ildiha approvato, con 26 voti a favore, due astensioni e due non voto, la delibera per ildei diritti delle persone private della libertà personale – Abrogazione e contestuale approvazione del Regolamento. Oltre alla relazione annuale, già prevista anche nel regolamento precedente, la novità più importante riguarda l’elezione diretta, e quindi non più la nomina, deldeiattraverso il voto del. Ilpotrà svolgere il mandato una sola volta e resterà in carica sei anni. "Esprimiamo soddisfazione per l'approvazione di un nuovo regolamento per il ...