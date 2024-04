L’ex governatore Galan - il dramma della caduta | Vivo nel bosc - senza sol -i, ho pensato al suicidio

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 20 aprile 2024) Giancarlo, ex ministro edel Veneto, una figura centrale dello scandalo Mose che ha scosso l’Italia dieci anni fa, racconta al CorriereSera la sua vita attuale, segnata da rinunce e difficoltà. Dopo aver patteggiato una pena di 2 anni e 10 mesi per corruzione e visto confiscati 2,6 milioni di euro,vive ora in una modesta casa di caccia ereditata dal nonno, in una condizione di sostanziale indigenza.politico descrive la sua situazione attuale con toni di grande rassegnazione: vive grazie all’aiuto degli altri e ha perso quasi tutte le sue passioni, a eccezione di momenti di disperazione in cui ha contemplato il: “Ci homolto spesso, anche alle modalità. In carcere ero arrivato ad affilare la latta di una ...