Il caso Scurati accende lo scontro Lega-Fdi in Rai

(Di martedì 23 aprile 2024) Ilin Rai come grimaldello per danneggiare gli alleati di governo. Il punto focale della censura dello scrittore in Rai – con il monologo sul 25 aprile che è stato cassato nel modo più cretino e improvvido possibile – è la nomina del nuovo consiglio di amministrazione della televisione pubblica che verrà a breve. Alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni interessa poco il dibattito sulla libertà e sull’antifascismo. La vera ossessione è difendere il direttore generale Giampaolo Rossi già pronto sulla rampa di lancio per diventare amministratore deto. In casala poltrona dell’ad in Rai era ormai data per persa ma lo scivolone sullo scrittore Antonioha riacceso le speranze. Gli uomini di Salvini imputano a Fratelli d’Italia gli insuccessi degli ultimi mesi: il crollo ...

Sono stata trattata come Antonio Scurati" : a dirlo è la scrittrice e giornalista Jennifer Guerra che - in un’intervista pubblicata da BresciaOggi, L’Arena e Gazzetta di Mantova - afferma che anche lei era stata invitata a partecipare alla trasmissione "Quante Storie" ma poi il suo intervento nel programma di Serena Bortone è saltato. «La mia partecipazione era data per certa», ricorda la 29enne... (gazzettadelsud)

L'aria di disapprovazione per la Rai dopo il caso della censura di Scurati monta con il passare delle ore. Termometro di questo dissenso, soprattutto dopo il caso Scurati , sono le raccolte firme su Change.org contro l'azienda: quella per lo stop temporaneo al canone ha superato le 15mila firme .Continua a leggere (fanpage)

Il caso Scurati continua a tenere banco a VivaRai2!, nella consueta rassegna stampa di Fiorello . dopo la “proposta” di punire la conduttrice di Chesarà con un programma in prima serata su Rai1, il comico siciliano ora fa spuntare il nome di Serena Bortone nell’agenda fittizia di Giorgia Meloni: «Spostare la Bortone alla Prova del cuoco, ma non c’è più, quindi solo spostarla». E tra le pagine sulla fresca vittoria alle ultime regionali – ... (open.online)

Lollobrigida avverte Fi sul rimpasto dopo le europee: "Noi mai chiesto più spazio, spero valga per tutti" - Il ministro commenta la vittoria in Basilicata e guarda a giugno: "Qualsiasi discussione sul governo non sarebbe mai determinata da questo voto. Il governo nasce con il voto del 2022 e il volere dei c ...ilfoglio

Fiorello: “Nell’agenda della Meloni appuntamento dal logopedista per riuscire a dire antifascista. La Russa non ce la farebbe!” - "Nell'agenda della Meloni appuntamento dal logopedista per riuscire a dire antifascista. La Russa non ce la farebbe!" ...ilfattoquotidiano

Regionali Basilicata, Bardi a valanga - Vito Bardi è stato confermato governatore della Basilicata con il 56,63 per cento dei voti, secondo i risultati definitivi dello scrutinio (682 sezioni). Piero Marrese ha ottenuto il 42,16 per cento d ...opinione