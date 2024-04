Il 25 aprile torna la Corsa dell' Arno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 aprile 2024) Firenze, 232024 - Giovedì 25, all’Ippodromo del Vis“Cesare Meli” (piazzalee Cascine, 29) si corre la storia del galoppo.con la sua 197ª edizione la “”, la competizione al galoppo più longeva d'Italia. Istituzionalizzata dal 1827 come Premio, aveva preso vita già da tempo come sfida tra appassionati non solo toscani, ma anche francesi, russi e inglesi all’epoca del prospero Granducato. Dopo quasi due secoli, l’ippodromo fiorentino gestito dalla famiglia Meli mantiene forte la tradizione, non senza un tocco “british” dato dalla collaborazione con il Consorzio Il Cappello di Firenze e grazie alla quale è nato nove anni fa il concorso “Il cappello più bello per Corri ...