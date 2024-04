Il 25 Aprile è il Natale laico dei partigiani da cachet | festa perfetta per fare incassi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) Alla fine la morale di questa storia l'ha detta Fiorello, a cui tocca pesare con ironia i fatti per quel che sono: «Questo è il record dei record: il monologo censurato più visto dei monologhi censurati. Ieri siamo andati festeggiare il compleanno di Susanna: sul menù del ristorante c'erano i primi, i secondi ed il monologo di Scurati», ha detto prima di immaginare un elenco di repliche. Fiorello alleggerisce da campione («La Rai fa anche delle cose buone»: stupenda) e fa centro sugli effetti di questa pacchiana vicenda: nessun intervento censurato è diventato così virale come quello di Scurati. Perché? Proviamo a mettere in ordine alcune considerazioni. Innanzitutto a censurare bisogna essere capaci, invece i presunti censori si sono rivelati per quel che sono: scarsi. Non ci voleva la zingara infatti per capire che questa era la classica trappola preparata dal clan di amichetti nella ...