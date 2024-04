Natale di Roma 2024 - il programma degli eventi dal 19 al 22 aprile

Natale DI Roma 2024 Quattro giorni di celebrazioni per il 2777? compleanno della città I festeggiamenti prenderanno il via venerdì 19 aprile con un ricco calendario di iniziative. In programma due ... (romadailynews)

Weekend a Roma: eventi da non perdere sabato 20 e domenica 21 aprile - Tutte le attività per poter vivere Roma in modo gratuito sabato 20 e domenica 21 aprile. Tutti i migliori appuntamenti del weekend.ilcorrieredellacitta

Roma capitale commemora l’80° anniversario del rastrellamento del Quadraro - Roma capitale commemora l'80° anniversario del rastrellamento del Quadraro. Intitolata una via ai Deportati del Quadraro e lanciato un appello per identificare tutti i nomi delle persone che vennero r ...lamilano

Conoscere l’Aniene attraverso il sentiero Parenzio: gli eventi Retake per il binomio Natale di Roma-Giornata della Terra - Discesa in gommone, birdwatching, visite archeologiche, escursioni naturalistiche, passeggiata in bicicletta: queste alcune delle attività che Retake ha messo in campo il 21 aprile ...ilmessaggero