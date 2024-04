I Ferragnez hanno smesso di seguirsi su Instagram | Fedez coinvolto in una mega rissa

È arrivata una piccola vittoria (se così possiamo definirla) per Naike Rivelli. In un lungo video caricato sul profilo Instagram, l’attrice figlia di Ornella Muti si è detta soddisfatta che i Ferragnez non postino più – da pochi giorni – i volti dei figli Leone e Vittoria. “Sono anni che faccio una battaglia che forse, penso, ho vinto. Li avete seguiti i vostri influencer, i più famosi d’Italia, li avete seguiti mangiando i loro Oreo, comprando ... (ilfattoquotidiano)