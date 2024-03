Naike Rivelli | “I Ferragnez? Per una volta gli influencer più famosi d’Italia hanno fatto una cosa intelligente”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) È arrivata una piccola vittoria (se così possiamo definirla) per. In un lungo video caricato sul profilo Instagram, l’attrice figlia di Ornella Muti si è detta soddisfatta che inon postino più – da pochi giorni – i volti dei figli Leone e Vittoria. “Sono anni che faccio una battaglia che forse, penso, ho vinto. Li avete seguiti i vostri, i più, li avete seguiti mangiando i loro Oreo, comprando le loro uova di Pasqua, i loro pandori, li avete seguiti in ogni dove e avete seguito la privacy dei loro figli, che non. È successa unaincredibile: da oggi glipiùdeciso di fare questo”, ha detto ...