Guerra Israele-Hamas - le ultime notizie | DIRETTA

DIRETTA live della Guerra tra Israele e Hamas oggi, lunedì 22 aprile Le sanzioni che gli Usa si appresterebbero a imporre contro un battaglione delle forze armate israeliane per presunte violazioni dei diritti umani in Cisgiordania hanno scatenato l’ira del governo israeliano. Il premier Benjamin Netanyahu ha dichiarato senza troppi giri di parole che “le forze armate non devono essere sanzionate”. Poi ha aggiunto: “È il massimo dell’assurdità ... (tpi)

Israele, Iran, Gaza: la guerra in Medio Oriente. Il direttore del Fattoquotidiano.it e condirettore de Il Fatto Quotidiano, Peter Gomez, ha dialogato con il generale Fabio Mini in una diretta riservata agli abbonati del canale YouTube del Fatto Quotidiano. Scopri come abbonarti al nostro canale YouTube per assistere alle dirette riservate agli abbonati.L'articolo Israele, Iran, Gaza: la guerra in Medio Oriente. Rivedi la diretta con Peter Gomez ... (ilfattoquotidiano)

Con una maggioranza bipartisan la Camera Usa approva dopo uno stallo di mesi i disegni di legge sugli aiuti a Kiev, Israele e Taiwan per un totale di 95 miliardi di dollari, insieme ad altre misure che spaziano dal bando di TikTok all'uso degli asset russi congelati. Un via libera tanto agognato dal presidente ucraino Zelensky (60 miliardi e i Patriot per la difesa aerea), che esulta con il presidente americano Biden, mentre il Cremlino afferma ... (ilsole24ore)

DIRETTA live della Guerra tra Israele e Hamas oggi, domenica 21 aprile Sale sempre di più la tensione in Medio Oriente. Nella notte tra venerdì e sabato, infatti, una base militare filo-iraniana è stata bombardata provocando due morti e diversi feriti. La paternità dell’attacco, però, non sarebbe da attribuire a Israele almeno secondo quanto dichiarano alcune fonti statunitense. Intanto, mentre a Gaza secondo il ministero della Sanità ... (tpi)