Grande Fratello - Federico Massaro deluso da alcuni ex concorrenti | finte amicizie e prese in giro

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di martedì 23 aprile 2024)ha rivelato che diversi compagni del2023 2024 una volta usciti dalla casa non si sono comportati allo stesso modo, vanificando le sue aspettative per i loro rapporti. Infatti, ha usato parole pesanti perdi loro, senza però fare nomi. Invece, ha speso belle parole per Beatrice Luzzi, Giuseppe Garibaldi, Vittorio Menozzi e Rosy Chin, che dunque non rientrano neiche lo hanno2023-2024: il disappunto didopo il programma Mediasetdopo essere uscito dalla casa del GF 2023 è molto attivo sui social, rispondendo a richieste e curiosità dei suoi fan. E così, alla ...