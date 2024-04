Grande Fratello - Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi escono allo scoperto Foto

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 23 aprile 2024) Da quando ilè finito, in molti si sono chiesti a che punto fosse il rapporto tra i due ex protagonisti del reality show condotto da Alfonso Signorini,. Il rapporto tra i due, infatti, è stato piuttosto complicato e ricco di alti e bassi all’interno della Casa: dopo un avvicinamento iniziale, infatti,hanno dovuto fare i conti con diverse incomprensioni e liti piuttosto accese che li hannontanati per diverso tempo. Sul finire del reality, però, i due hanno deciso di mettere da parte le loro divergenze per provare a vivere le ultime settimane di gioco in un clima più disteso. Questo riavvicinamento ha portatoa riflettere sui suoi ...