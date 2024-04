Grande Fratello - ex concorrente fa il cascamorto e vuole cene gratis? La testimonianza di una sua compaesana

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di martedì 23 aprile 2024) Ilè finito da settimane e ora un altro exè finito nel mirino delle critiche, seppur non sia stato fatto il nome. Infatti, due noti personaggi pubblici molto attivi sui social hanno condiviso una segnalazione su una persona uscita dal reality condotto da Alfonso Signorini che ci proverebbe con tutte le ragazze del suo paese credendosi bello per aver fatto il GF. E oltre a ciò vorrebbe cenarenei ristoranti. Di quale exdel reality si starà parlando?2023-2024: ex inquilino fa discutere fuori la casa di Cinecittà Stando ad alcune voci molti insistenti uscite nelle ultime ore un exdel GF 2023 dopo essere uscito dalla casa più spiata d’Italia avrebbe cambiato il suo modo di ...