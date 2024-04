Granata - il pari è come un ko Canzi | E’ tutta colpa mia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) Massimilianonon ha fatto sconti. Ci ha messo la faccia,ha sempre fatto, e nell’immediato post partita non ha esitato a definire il 2-2 con l’Olbia la peggior prestazione da quando allena il Pontedera. Per la cronaca, da 69 partite solo in campionato. "Sono io il principale responsabile – ha poi aggiunto il tecnico, visibilmente amareggiato – perché io preparo e scelgo i giocatori. Magari le motivazioni devono essere intrinseche, cioè già dentro ognuno di loro. Io posso solo aiutare a tirarle fuori e probabilmente stavolta non l’ho fatto abbastanza. Sono molto deluso da noi, dalla squadra, non dai ragazzi. Forse ci siamo fatti tirare troppo dentro da questo clima di festa che c’era intorno e sicuramente la giovane età non aiuta. Però noi più esperti dovevamo essere più bravi a incanalare lo spirito dei giovani nel verso giusto". ...