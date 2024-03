Alma | solo un pari con gli ascolani I granata rotolano al penultimo posto

(Di venerdì 29 marzo 2024)1 atletico ascoli 1JUVE (3-5-2): Guerrieri 7; Mancini 6,5, Dubaz 6, Riggioni 6; Allegrucci 6, Pensalfini 5,5, Urbinati 6, Zanni 6 (18’ st Ricci 5,5), Roberti 6 (29’ st Serges 5,5); Padovani 6 (26’ st Gonzalez 5,5), Pierfederici 6,5 (4’ st Coulibaly 5,5). A disp. Piersanti, Saponaro, Antonioni, Brunetti, Malshi. All. Manoni. ATLETICO ASCOLI (3-5-2): Pompei 5,5; Mazzarani 6 (22’ st Severini 6), D’Alessandro 6,5, Feltrini 6 (33’ st Pinto ng); Camilloni 6, Vecchiarello 6,5, Olivieri 6, Valentino 6 (16’ st Gurini) 6; Cesario 6 (16’ st Ciabuschi 6), Minicucci 7 (30’ st Pedrini ng), Traini 6,6. A disp. Canullo, Marucci, Gerlero, Clerici. All. Seccardini. Arbitro: Leorsini di Terni, assistenti Di Berardino e Terrenzi. Reti: 30’ pt Mancini, 23’ st Minicucci. Note: pomeriggio ventoso, terreno buono, spettatori 500. Ammoniti: Valentino, ...

