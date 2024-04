Giuffredi | Di Lorenzo a Empoli ci ha messo la faccia - sotto la curva dovevano esserci anche altri

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 23 aprile 2024) Mario, agente di Giovanni Di, Mario Rui e Matteo Politano, ha rilasciato un’intervista a Tv Play sul Napoli e i suoi assistiti.: «Dici ha semprela. I miei assistiti hanno un grande attaccamento per la maglia del Napoli» Aveva detto che non avrebbe rilasciato dichiarazioni fino a fine campionato. Cosa è cambiato? «Visto il momento, mi è apparso doveroso scendere in campo. Rappresento capitan Di, Mario Rui e Politano, ed è mio dovere fare dei chiarimenti. Voglio che siano espressi alcuni concetti, finora, poco chiari. Premessa: sono consapevole che dopo questa mia intervista riceverò insulti e parole denigratorie. Purtroppo, però, il mio ruolo m’impone, a tutela dei miei assistiti, di mettermi in una situazione ...