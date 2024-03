Di Lorenzo | l’agente Giuffredi | “Ha scelto Napoli a vita | solo ADL può cederlo”

(Di venerdì 1 marzo 2024)di Di, chiude le porte a una cessione: “Hailuna scelta di ADL potrebbe cambiare le cose”. Mario, procuratore di Giovanni Di, blinda il capitano del. Intervenuto a Radio Kiss Kiss,ha dichiarato: “Ogni anno grandi club chiedono Di, ma lui ha fatto scelte contrattuali per legarsi aal”.tiene a precisare cheDe Laurentiis potrebbe cambiare lo scenario: “Soltanto una scelta diversa da parte di ADL aprirebbe a una cessione, ma Giovanni come Politano e Mario Rui vogliono restare, hanno ...

Sarà un'estate calda per Giovanni Di Lorenzo . In Germania per l'Europeo, con l'Italia di Spalletti, sul mercato, che potrebbe... (calciomercato)

Omicidio Navalny. Chi accredita Putin Conversazione con Francesco Sisci di Giuseppe Rippa: dopo che nei giorni scorsi la vedova Yulia Navalnaya aveva invece accusato direttamente il presidente Vladimir Putin di averlo fatto avvelenare con l'agente nervino Novichok…” - così l’Agenzia Ansa ...agenziaradicale

Savona, il cane poliziotto Rey in formazione a Torino per contrastare lo spaccio di stupefacenti: Rey, cane lupo dell'unità cinofila della polizia locale e già specializzato nel trovare sostanze stupefacenti in spazi aperti e chiusi, farà un corso per la ricerca sulle persone ...savonanews

Blitz ai Decumani, sequestrati decine di profumi falsi Bulgari, Hugo Boss, Gucci, Dolce&Gabbana, Chanel: Si trattava invece di marchi contraffatti, come hanno scoperto gli agenti dell'Unità Operativa San Lorenzo, guidati dal Comandante Geatano Frattini, impegnati nel corso di una operazione congiunta con ...fanpage