Giro d’Italia 2024 - il calendario completo | gli orari delle tappe e dove vederle in diretta tv e streaming

Il Giro d’Italia vivrà la sua terza tappa ancora totalmente in Piemonte. Si parte da Novara ed il traguardo è fissato a Fossano, per 166 chilometri che sulla carta non dovrebbero assolutamente creare scossoni per la classifica generale, con i big che vivranno quasi sicuramente una “giornata di riposo”. L’arrivo a Fossano è già stato messo nel mirino dai velocisti, che vogliono giocarsi la prima vittoria della Corsa Rosa. PROGRAMMA terza tappa ... (oasport)

La DIRETTA testuale LIVE di Italia-Turchia, partita valevole per la nona sessione del Gruppo A degli Mondiali 2024 di doppio misto di curling, in corso di svolgimento ad Oestersund, in Svezia. Stefania Constantini e Francesco De Zanna, dopo aver affrontato il Giappone in mattinata, tornano sul ghiaccio per conquistare un altro successo e tenere vivo il sogno. La coppia azzurra deve vedersela ora con la compagine turca, che nella prima sessione ... (sportface)

