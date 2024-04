Consorzio di Bonifica - la giornata mondiale della terra

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 aprile 2024) Arezzo, 22 aprile 2024 – Hanno in dotazione solo macchine fotografiche, penne e taccuini perché le piante non si toccano, neppure per apporre il tradizionale sigillo a forma di martello forestale, con cui in passato si individuavano i soggetti da eliminare”. I tecnici deldi, insieme ai tecnici dell’Ente Parco e ai Carabinieri Forestali si muovono insieme, sui sentieri delle Foreste Casentinesi, osservano i corsi d’acqua, valutano con attenzione le possibili criticità idrauliche, discutono e decidono se e quali materiali legnosi, in genere caduti naturalmente, devono essere allontanati per evitare che si trasformino in ostruzioni e, quindi, impediscano il regolare deflusso delle acque. Si tratta di un lavoro di analisi certosino, attento, scrupoloso. Ogni pianta è un piccolo “tesoro” è ha un posto preciso all’interno dello ...