Germania - arrestato l’assistente di un europarlamentare Afd | è accusato di essere una spia dei cinesi

Berlino, 23 aprile 2024 - Un collaboratore del capolista alle elezioni europee del partito di estrema destra tedesco dell'Afd è stato arrestato con l'accusa di spionaggio in favore della Cina. Il fermo a Dresda di un "cittadino tedesco" indicato col nome di ‘Jian G.’ e definito "collaboratore di un servizio segreto cinese" viene annunciata da un comunicato della Procura federale tedesca. Il primo canale pubblico 'Ard' e la rivista 'Die Zeit' ... (quotidiano)

La bambina ha riportato gravi ferite ma non è in pericolo di vita. L'aggressore, 34 anni, è stato fermato da un passante ed è in stato d'arresto: ancora sconosciute le ragioni del suo gesto.Continua a leggere (fanpage)