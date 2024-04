Germania | bimba di 4 anni accoltellata in un supermercato | è grave Arrestato l’aggressore

(Di giovedì 4 aprile 2024) La bambina ha riportato gravi ferite ma non è in pericolo di vita. L'aggressore, 34, è stato fermato da un passante ed è in stato d'arresto: ancora sconosciute le ragioni del suo gesto.

