Fortnite - una nuova opzione consente di non vedere Emote ritenute offensive

(Di martedì 23 aprile 2024) Il successo internazionale e pluriennale diè stato accompagnato da continue aggiunte all’esperienza di gioco da parte di Epic Games. Anche se il gioco mostra una versione molto edulcorata della violenza, con soluzioni cartoonesche che si adattano anche alla fruizione da parte del pubblico più giovane, non manca una componente “agonistica” che porta anche a forti rivalità sui campi di battaglia. In questo senso, lesono uno degli strumenti con cui si può deridere bonariamente un avversario dopo averlo eliminato dal gioco. Insieme alla chat vocale, ancor più diretta, i brevi balletti in cui si possono esibire i personaggi diservono a rimarcare una buona giocata e a prendere in giro l’utente che è appena stato abbattuto. Per evitare che qualcuno possa offendersi e sentirsi umiliato da questi atteggiamenti ...