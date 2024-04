Tornei ESL Fortnite | la rivoluzione di una nuova frontiera di competizione

(Di sabato 13 aprile 2024) Negli ultimi anni,ha dominato la scena degli esports grazie al suo alto grado dinel mondo del Battle Royale. Ma unaera si profila all’orizzonte, poiché l’attenzione si sta spostando verso una dimensione più tradizionale del gioco. Grazie al lancio dei nuoviESL di, i giocatori potranno ora immergersi in esperienze di gioco che abbracciano i classici elementi degli sparatutto. Il gruppo ESL FaceIt ha intrapreso questadirezione, sfruttando gli strumenti UEFN diper creare un universo di esperienze che si avvicinano al gameplay dei tradizionali sparatutto. Le nuove mappe introdotte offrono modalità di gioco familiari come “Capture the Flag“, “Hardpoint” e “Shrinking Zone” rese uniche dall’inconfondibile stile ...

Cristiano Ronaldo testimonial d'eccezione per il Gamers8 Saudita: ... il Savvy Games Group ha annunciato un notevole investimento di 265 milioni di dollari in VSPO, un operatore cinese di tornei mobile. Inoltre, di recente, il connubio tra ESL e Faceit ha acquisito ...

Disneyland Paris ospiterà la finale dei mondiali di Brawl Stars 2022: Oltre ai tornei gestiti da Supercell, organizzatori di tornei come ESL, o team come SK Gaming e A1 eSports gestiscono tornei di terze parti in Europa e in Asia. SK Gaming è anche un altro concorrente ...