Firenze - nel Duomo risuona ‘Sacred Mount’ Un viaggio spirituale in musica

(Di martedì 23 aprile 2024), 23 aprile 2024 -Martedì 30 aprile, alle ore 21, si terrà nella Cattedrale dila prima esecuzione assoluta pere Toscana del concerto Sacred Mount, uninfra antico e contemporanea, fra Oriente e Occidente. Il concerto conclude l’edizione XXVII della rassegna disacra O flos colende, promossa e organizzata dall’Opera di Santa Maria del Fiore con la direzione artistica di Gabriele Giacomelli. L’Ensemble Calixtinus, al suo debutto in Toscana, dell’eclettico Giovannangelo De Gennaro - stretto collaboratore di Vinicio Capossela - presenta un suggestivo programma che spazia dall’antico al contemporaneo, unito dal filo conduttore della ricerca condotta da De Gennaro sui repertori tradizionali da lui incontrati ...

Lo scorso weekend, il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha incontrato a un matrimonio a Firenze Tommaso Verdini , figlio di Denis , imputato per corruzione nell'ambito dell'inchiesta sulle commesse Anas . A testimoniare l'occasione, le storie pubblicate su Instagram dalla compagna di Salvini , sorella di Verdini Jr.Continua a leggere (fanpage)

Un'allieva di 25 anni della Scuola marescialli e brigadieri di Firenze ha usato l'arma di ordinanza per togliersi la vita. Sconosciute, al momento, le cause (ilgiornale)

Art of Italicus Aperitivo Challenge 2024: proclamato il finalista italiano - La Competition firmata ITALICUS Rosolio di Bergamotto ha coinvolto anche quest’anno i bartender da tutto il mondo. Il finalista italiano è Alessandro Zampieri ...horecanews

Multe, Carrodano è il piccolo Comune che ha guadagnato di più in Italia - Il piccolo Comune, che conta appena 464 abitanti ma, nel 2023, ha incassato più di 975 mila euro in multe stradali ...primocanale