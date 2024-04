Fiorentina - i convocati per l’Atalanta | la scelta su Nico Gonzalez

Grosso turnover di Vincenzo Italiano in vista della gara tra Fiorentina e Salernitana . Il tec Nico viola infatti ha rinunciato a diversi giocatori, escludendoli direttamente dall’elenco dei convocati . Out infatti Nzola, Nico Gonzalez, Bonaventura , ...

La battaglia di Conference League contro il Viktoria Plzen è finita con la qualificazione alle semifinali per la Fiorentina , ma ha delle conseguenze...

Vincenzo Italiano ha reso noti i convocati per la sfida europea contro il Viktoria Plzen. Ecco i nomi del tecnico La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati in vista del match contro il Viktoria Plzen attraverso i propri canali ufficiali, Per ...