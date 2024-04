(Di giovedì 11 aprile 2024) “Sono a, evviva!. Ci si vede presto, è una promessa”. Queste le parole disu Instagram per informare tutti i suoi follower di esseretornata aper asportare ilal pancreas, operato due settimane fa. Prima di oggi solo i figli Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro, sempre sui social della madre, avevano avvertito tutti sulla buona riuscita dell’operazione chirurgica, ringraziando per l’affetto e la vicinanza dimostrate. Era novembre 2023 quando l’attrice aveva dato la notizia del, comunicandolo anche in Tv, a Verissimo e Domenica In: un modo perdi ...

finalmente una bella notizia per Eleonora Giorgi . Lo scorso novembre l’attrice 70enne aveva annunciato che le avevano diagnosticato un tumore al pancreas. dopo il ciclo di chemioterapia aveva ... (thesocialpost)

Eleonora Giorgi ha lasciato l'ospedale in cui era ricoverata da due settimane dopo l'intervento a cui era stata sottoposta, resosi necessario dopo alcuni mesi di chemioterapia. L'attrice ha scritto ... (fanpage)

Convidide con i suoi follower la grande gioia Eleonora Giorgi , perché dopo un intervento e quindici giorni di convalescenza torna finalmente a casa . Non un intervento qualsiasi: come spiegato a ... (ilfattoquotidiano)

Eleonora Giorgi, a casa dopo l'intervento per il tumore: "Ancora poco e finalmente sarò guarita" - Eleonora Giorgi è tornata su Instagram per comunicare ai suoi follower di essere tornata a casa dopo l'intervento per il tumore al pancreas.diredonna

Eleonora Giorgi torna a casa due settimane dopo l'intervento per il tumore: «Ancora poco e finalmente sarò guarita» - «Sono a casa, evviva! Ancora poco e finalmente guarita. Ci si vede presto, è una promessa», Eleonora Giorgi torna a casa dopo l'operazione e condivide la gioia con ...corriereadriatico

Eleonora Giorgi dopo l’operazione per il tumore torna a casa: “Ancora poco e finalmente guarita” - Convidide con i suoi follower la grande gioia Eleonora Giorgi, perché dopo un intervento e quindici giorni di convalescenza torna finalmente a casa. Non un intervento qualsiasi: come spiegato a Veriss ...ilfattoquotidiano