Festa a sorpresa per Ambra Angiolini con l’ex Francesco Renga

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di martedì 23 aprile 2024)compie 47 anni: la showgirl, nata il 22 aprile 1977, ha festeggiato il suo compleanno con una piccolacasalinga, alla presenza dei figli, Jolanda e Leonardo, e delcompagno. Ed è stata proprio Jolanda, la primogenita dei due, ad organizzare la: a dirlo è stata la stessa showgirl, che in un dolce post Instagram ha ringraziato tutta la sua famiglia per la serata trascorsa insieme. “Compleanno 1: sì, un giorno bellissimo in cui si piange e si ride e si torna piccoli… avanti ci vado fiera, ma il cuore è ancora alle scuole elementari”, si legge nel post, a corredo di un video della serata che ha come sottofondo il brano Un giorno bellissimo, di. ...