Fedez e Chiara Ferragni - tensione altissima | Le cose tra loro vanno sempre peggio

(Di martedì 23 aprile 2024) Nervipiù tesi tra: i due hanno smesso di seguirsi sui social Il rapporto trapiù complicato. Il cantante e l’imprenditrice digitale, a distanza di oltre un mese dell’annuncio riguardo alla fine delmatrimonio, sonopiù lontani. La distanza non sembra aver riavvicinato marito e moglie, anzi. Stando agli ultimi aggiornamenti riportati dall’esperto di gossip Alessandro Rosica, letra i Ferragnez non andrebbero affatto bene. Nelle ultime oreha anche smesso di seguiresu Instagram, chiaro segnale di come i rapporti incrinati non sembrino avere margini di riconciliazione, ...

Fedez e Chiara Ferragni sono in rotta per colpa di Naska? L’indiscrezione fa il giro del web e sembra trovare conferma nei recenti fatti: cosa è successo ? Fedez e Chiara si sono lasciati: da mesi ormai fanno vite separate e finalmente hanno entrambi avuto il coraggio di ammettere che la stampa e i rumors sul... (donnapop)

Fedez e Chiara Ferragni, divorzio social: bloccati a vicenda su Instagram. «Il rapper furioso, c'entra un uomo» - Fedez e Chiara Ferragni “divorziano” su Instagram. La ex coppia perfetta sembra essere completamente scoppiata negli ultimi mesi, da quando il cantante ha ...ilmessaggero

Fedez e Chiara Ferragni in guerra per colpa di Naska Ecco cosa era successo in passato: rissa fuori da un locale - Cosa succede tra Fedez, Chiara Ferragni e Naska Marito e moglie sembrano essere in rotta per colpa del rapper ...donnapop

Fedez e Ferragni, rottura totale: bloccati a vicenda su Instagram. «Il rapper furioso con Chiara, c'entra un uomo» - Fedez e Chiara Ferragni mai così lontani. La ex coppia d'oro sembra essersi completamente sgretolata negli ultimi mesi, da quando il rapper ha abbandonato la nuova casa a City Life ...leggo