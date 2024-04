Chiara Ferragni e Fedez sempre più lontani: ora non si seguono nemmeno più su Instagram! Ma cosa è successo? La vita patinata e felicissima di Chiara e Federico si sta sgretolando giorno dopo giorno sotto gli occhi dei media: la crisi, ormai profondissima, non sembra assolutamente passeggera e pronta a rientrare, anzi! Quella che pareva... (donnapop)

Fedez e Chiara Ferragni in guerra per colpa di Naska Ecco cosa era successo in passato: rissa fuori da un locale - Cosa succede tra Fedez, Chiara Ferragni e Naska Marito e moglie sembrano essere in rotta per colpa del rapper ...donnapop

Fedez e Ferragni, rottura totale: bloccati a vicenda su Instagram. «Il rapper furioso con Chiara, c'entra un uomo» - Fedez e Chiara Ferragni mai così lontani. La ex coppia d'oro sembra essersi completamente sgretolata negli ultimi mesi, da quando il rapper ha abbandonato la nuova casa a City Life ...leggo

Chiara Ferragni costretta a limitare ancora i commenti: il ritorno sui social è un disastro - Dopo il silenzio social l’influencer cremonese ha chiuso i commenti su Instagram, intasati da attacchi e insulti: unfollow a Fedez e divorzio all'orizzonte ...libero