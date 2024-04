Fascismo -Scurati | cronaca è ancora infestata di sue sopravvivenze

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 23 aprile 2024) Milano, 23 apr. (askanews) – “L’Italia è stata la culla del” e con la trilogia M su Benito Mussolini “pensavo avremmo dovuto finalmente riconoserlo e farci i conti, per poi lasciarcelo alle spalle una volta per tutte”, ma “credo che l’Italia non abbia mai fatto questi conti, non ha attraversato il fantasma e credo che quel fantasma abitiil nostro presente” anche in “una forma meno appariscente” di quella di chi oggi fa i saluti fascisti, eppure “molto più efficace”. Lo ha detto lo scrittore Antoniodurante il convegno “Come sta la democrazia?” organizzato dalla Fondazione Feltrinelli, in occasione della presentazione del libro di Angela Mauro “Europa Sovrana”. “Laattuale èdalledei nostalgici del ...