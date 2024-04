Lo Strega e poi il green | le tante vite di Scurati dall' antifascismo al flop del Pnrr

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 22 aprile 2024) Daldelle masserie all'everdell': lo scrittore, dopo il successo dello, tenta la società che poi però chiude. E adesso ci riprova con lo spauracchio del fascismo. È una parabola del gettonismo quella di Antonio, il teorico di M. come Mussolini, asceso al cielo della sinistra per la censura di regime in Rai che non c'è mai stata. Perché a cancellare il suo monologo a «Che sarà» di Serena Bortone non è stato il governo Meloni, ma lo stesso, che prima avrebbe dovuto apparire in video a titolo gratuito, come dimostra la sigla Tg accanto al suo nome nella lista degli ospiti, inviata alla direzione editoriale approfondimenti. Poi il viciniore del Premioavrebbe chiesto un compenso, 1.800 euro per un minuto di propaganda ...