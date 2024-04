Falsi testamenti da 1,8mln | denunciato

“Tutto questo mette in discussione la filiera di comando ma di fronte a chi parla di possibile terremoto al vertice Exor, si deve tener presente che quel che può succede re è già stato preso in considerazione da Elkann". Gigi Moncalvo giornalista e autore di diversi saggi, di cui molti sulla famiglia Agnelli (" Agnelli Segreti", " Agnelli Coltelli", "I Caracciolo", "I lupi & gli Agnelli " e "Juventus segreta") parlando con affaritaliani.it ... (affaritaliani)

Fermo, 23 aprile 2024 - Avrebbe Falsifica to due testamenti per intascare un'eredità da un milione e ottocentomila euro. È questa l'accusa mossa dalla Guardia di Finanza nei confronti di un amministratore di sostegno a seguito della denuncia presentata da un erede legittimo del defunto a cui l'uomo prestava assistenza. Attraverso mirati approfondimenti e puntuali perizie grafologiche-calligrafiche i finanzieri hanno potuto accertare la falsità ... (ilrestodelcarlino)

Tre generazioni di notai hanno trascritto la storia di Cassano d'Adda - Dai notai si redigono atti importanti, come il testamento o l’acquisto di una casa. Momenti cruciali della vita di ciascuno, di cui questi professionisti sono testimoni e garanti. Cassano d'Adda vanta ...primalamartesana

Genova, flash mob per le morti in carcere - Davanti al tribunale mostrati i nomi dei 31 detenuti morti in carcere nel 2024, due dei quali in Liguria. Presenti anche i coniugi Scagni. Il garante dei reclusi Saracino: "Servono interventi urgenti" ...primocanale