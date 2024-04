Falsifica due testamenti e eredita 1,8 milioni | nei guai amministratore di sostegno

(Di martedì 23 aprile 2024) Fermo, 23 aprile 2024 - Avrebbeto dueper intascare un'eredità da un milione e ottocentomila euro. È questa l'accusa mossa dalla Guardia di Finanza nei confronti di undia seguito della denuncia presentata da un erede legittimo del defunto a cui l'uomo prestava assistenza. Attraverso mirati approfondimenti e puntuali perizie grafologiche-calligrafiche i finanzieri hanno potuto accertare la falsità deipubblicati a seguito della morte dell’assistito dell'di. In particolare, a distanza di circa un mese dal decesso della persona a cui l'indagato prestava assistenza, nonché cugino del defunto, lo stesso aveva pubblicato due. Dalla lettura dei medesimi risultava ...

