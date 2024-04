Finale Serie TV Fallout - cosa c’è nel Vault 31?

Monza batte Perugia al quinto set, 3-2 (25-20 23-25 21-25 25-19 15-11), in gara-2 della finale Scudetto di Superlega di volley 2023/2024. Gli uomini di Massimo Eccheli, dopo aver perso il primo confronto in quattro set, sfruttano al massimo il tifo del proprio pubblico per conquistare il successo che vale il pareggio nella serie. Grande prestazione dei brianzoli, che tengono vivo il sogno Scudetto. I Block Devils di Angelo Lorenzetti non ... (sportface)

I Baskérs si rialzano dopo 3 sconfitte consecutive all’inizio della seconda fase. Con una grande difesa hanno la meglio 62-46 su Zola Predosa (parziali 9-4, 22-16, 42-35). Incredibile il punteggio dei primi due quarti, con gli ospiti che viaggiano a meno di un punto al minuto (ciononostante, Bianchini va all’intervallo a quota 10). Quando Forlimpopoli si sblocca, allunga: grande capitan Brighi (8 punti, 10 rimbalzi e 11 falli subiti), ma anche ... (sport.quotidiano)

Conegliano c’è e batte Scandicci in gara-2 della finale Scudetto di serie A1 femminile di Volley 2023/2024. Le ragazze di Santarelli soffrono ma, questa volta, vincono al quinto set con il punteggio di 23-25 25-21 19-25 25-23 15-11 rimontando sia nel quarto che nel quinto set. Le ragazze di Massimo Barbolini trovano un’altra prestazione sorprendente, ma non riescono a bissare il successo al tie-break dell’andata. La formazione di Santarelli ha ... (sportface)

Stasera alle 20.30 la Libertas Hockey Forlì scenderà in campo a Viareggio per gara2 della semifinale playoff. Dopo la netta vittoria in via Ribolle in gara1 (9-1 a favore dei Warpigs), i ragazzi di coach Rizzoli cercheranno di portare a casa anche questo match, pur consci ovviamente che in trasferta sarà più difficile. "Servirà sicuramente una prestazione esemplare, con meno errori possibili, e con l’obiettivo ben focalizzato – dicono dalla ... (sport.quotidiano)

Castelfranco Frogs 64 Dp Lubrificanti Libertas 69 CASTELFRANCO FROGS: Ferretti, Mancini 2, Casini 4, Minocci ne, Vallini 2, Pantani, Toni 10, Masotti 3, Conti 13, Giungato 26, Calvisi ne, Fiorenza 4. All.: Camiciottoli. DP LUBRIFICANTI Libertas: Canciello 12, Servadio ne, Mattei, Lorenzi 7, Fracassini 12, Lombardi 2, Piercecchi 1, Morello 8, Guidi 7, Cecconi 20, Brunelli ne. All.: Romani. Arbitri: Carboni di Scandicci e Collina di ... (sport.quotidiano)