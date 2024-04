Fallout - la serie TV ha realizzato più di 5 milioni di visualizzazioni su Amazon Prime Video

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 23 aprile 2024) Un nuovo report di Luminate ha rivelato che laTV diè riuscita a totalizzare oltre 5disunel corso della prima settimana. Numeri questi che danno ulteriore prova dell’assoluto successo ottenuto da questa trasposizione televisiva del franchise di Bethesda. Come riportato da Variety, la società di analisi Luminate ha condiviso lerealizzate dagli show televisivi durante la settimana del 12 e 18 Aprile 2024, dove lo show televisivo diè riuscito ad imporsi come lapiù vista. Addentrandoci nello specifico della questione, latelevisiva di Bethesda è stata in grado di realizzare ben 2,5 miliardi di minuti ...