Fabrizio Palenzona si dimette da Fondazione Crt No a compromessi su etica e legalità Ne vedremo delle belle

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) Il presidente dellaCrt (Cassa risparmio Torino)si è dimesso. Ieri si era dimesso il segretario generale Andrea Varese, sostituito ad interim da Annapaola Venezia., coinvolto in passato in numerose inchieste ma poi sempre assolto, afferma di non essere disponibile a “su”. Il braccio di ferro trae gli organi di vertice delladurava da giorni e con il passareore è sembrato evidente che fosse molto difficile ricomporre le profonde divergenze. Al consiglio di amministrazione di lunedì 15 aprile, finito quasi a mezzanottesi è collegato solo all’inizio e non ha assistito alle nomine ...