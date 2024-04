Si è dimesso il presidente della Fondazione Crt Fabrizio Palenzona

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 23 aprile 2024) IlCrtsi è. Lo si apprende da fonti d'agenzia qualificate. Ieri si erail segretario generalestessano profit torinese, Andrea Varese, sostituito ad interim da Annapaola Venezia. Secondo quanto ricostruisce l'Ansa, il braccio di ferro trae gli organi di vertice dell'ente era ormai in corso da giorni e con il passare delle ore è sembrato evidente che fosse molto difficile ricomporre le profonde divergenze. Al consiglio di amministrazione di ieri, finito quasi a mezzanotte,si è collegato solo all'inizio e non ha assistito alle nomine delle partecipate. Secondo quanto riporta Ansa, in attesa ...