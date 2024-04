Fabriano Nuoto | in vasca con i nuotatori paralimpici

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 23 aprile 2024) Campionato italiano giovanile il 5 maggio nella piscina comunale, l’evento presentato in Comune ospiti del Sindaco Daniele Ghergo, 23 aprile 2024 – Presentato il campionato italiano giovanile paralimpico ed il meeting nazionale giovanile FISDIR che si svolgerà nella piscina comunale diil 5 maggio prossimno. Per la FINP saranno presenti 83 atleti in rappresentanza di 30 società. Per il meeting nazionale FISDIR saranno invece presenti 35 atleti in rappresentanza di 15 società. Presenti Luca Savoiardi presidente del Cip; l’assessore regionale allo Sport Chiara Biondi; il Sindaco Daniela Ghergo che ha evidenziato come per “è un orgoglio ospitare questo evento di sport e solidarietà”; Vanessa Cicchi, referente Finp regionale; David Alessandroni presidente della Polisportiva Mirasole; Giancarlo ...