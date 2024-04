Fabriano Nuoto paralimpico - la Po di f Mirasole campione regionale Finp

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 22 aprile 2024) Per l’atletica Daniel Gerini a Pescara ha conquistato due medaglie d’oro: getto del peso e lancio del disco, 22 aprile 2024 – Il mondodelmarchigiano ha chiuso la terza ed ultima fase del campionatoFISDIR con il meeting interdi San Benedetto del Tronto. 80 atletie FISDIR, di cui 34. La PO.DI.Fha conquistato il titolo. Gli atleti della PO.DI.F seguiti in vasca da Giada Boccolucci, Giovanna D’Agostino e Lara Mucci hanno fatto registrare ottime prestazioni. Stefania D’Eugenio qualificata per i Campionati Italiani Estivi nei 100 rana SB6. Federica Stroppa qualificata nei 150 misti, 50 dorso ...