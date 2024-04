Ex Milan - Thiago Silva ha scelto il suo futuro | accordo col Fluminense|Mercato

(Di martedì 23 aprile 2024) 2024-04-23 19:25:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: A quasi 40 anni,non se la sente ancora di dire basta. In scadenza di contratto col Chelsea al termine di questa stagione, nella quale ha collezionato 32 partite ed un totale di 2651 minuti, il centrale brasiliano con un passato neldal 2009 al 2012, ha deciso di accettare la proposta arrivata dal club nel quale è cresciuto calcisticamente, il Fluminense. A riferirlo è l’edizione brasiliana di Goal.com, secondo la quale esiste già un’intesa verbale tra le parti che dovrebbe precedere l’annuncio ufficiale, atteso per i prossimi giorni.FINALE AMARO – Ha fatto il giro anche del web l’immagine diin lacrime al termine della semifinale di FA Cup persa dal Chelsea contro il Manchester City lo scorso sabato, che ...

