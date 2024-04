Ex Milan - Thiago Silva | Futuro? Ho già preso la mia decisione

Come riportato da calciomercato.com per il prossimo Allenatore del Milan possibile anche il profilo di Xavi . Mentre su Thiago Motta... (pianetamilan)

Panchina Milan, il nome di Thiago Motta è stato accostato ai rossoneri. l’agente dell’allenatore ha chiarito sulla Juve Mai come adesso il tema Panchina in casa Milan è d’attualità. Dopo il ko contro la Roma e l’eliminazione dalla Europa League, Stefano Pioli è tornato nuovamente in discussione. Il tecnico rossonero, addirittura, sarebbe a rischio esonero in caso di ko nel derby contro l’Inter. Tra i nomi accostati al Milan per la Panchina c’è ... (dailymilan)