Europei di Roma 2024 - Tamberi | Olimpico magico

(Di martedì 23 aprile 2024) Il portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi di Parigi, Gianmarco, è pronto per infiammare glidi. Il capitano azzurro, che è stato scelto insieme ad Arianna Errigo come alfiere ai Giochi Olimpici nella cerimonia del 26 luglio, ha davanti un obiettivo che vuole raggiungere a tutti i costi: “Devo vincere e confermare la medaglia d’oro di due anni fa”.sarà la prova generale di Parigi per il campione, mondiale ed europeo in carica, determinato a diventare il primo atleta della storia a trionfare in due edizioni consecutive delle Olimpiadi nel salto in alto, ma anche a ribadire la supremazia a livello europeo dopo aver festeggiato già in due occasioni in questa manifestazione, ad Amsterdam 2016 e a Monaco di Baviera 2022. Gli...