A 50 giorni dal via degli Europei di Atletica ecco Illuminate la canzone ufficiale di Roma 2024

(Di giovedì 18 aprile 2024) La musica dell’inglese Grace Davies accende glidiA 50dal via”, ladiA 50dal via dei CampionatidiLeggera, la European Athletics (la Federazione europea dell’) ha presentato “”, ladell’evento in programma dal 7 al 12 giugno allo Stadio Olimpico e al Parco del Foro Italico. Il brano, scritto e cantato dalla cantautrice inglese Grace Davies, è caratterizzato da un pianoforte pulsante e una batteria trascinante, mentre si sviluppa un ...

Per diciotto, lunghissimi giorni era rimasto in ospedale , lottando tra la vita e la morte, dopo un drammatico incidente del quale era rimasto vittima il 1 aprile. Alla fine, purtroppo, Simone Bonato ... (thesocialpost)

Roma, Mancini segna e dedica la rete a Mattia Giani: 'Per sempre con noi' - Una rete importante, non solo per la Roma, ma anche per lo stesso Gianluca Mancini, sconvolto, nel corso degli ultimi giorni, dalla morte di Mattia Giani, fratello.calciomercato

Cade dal tetto per recuperare il pallone a Padova e muore a 23 anni dopo 18 giorni di coma - Un giovane di 23 anni è morto, dopo 18 giorni di coma, a seguito delle conseguenze di una caduta dal tetto di un capannone di San Martino di Lupari, in provincia di Padova, mentre stava recuperando un ...notizie.virgilio

Roma, studenti Sapienza pro-Palestina si riuniscono pacificamente in assemblea - (LaPresse) Si è svolta oggi, presso il Pratone dell’università La Sapienza, l’assemblea degli studenti che nei giorni scorsi ha manifestato ...stream24.ilsole24ore