Europee | Sandra Mastella - mi ha colpito l’appello di Renzi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 23 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“che mi è stato lanciato da Matteomi ha colpita profondamente perché so cosa significhi attendere anni per ottenere giustizia. Restano ferite aperte. Stati Uniti D’Europa è un progetto politico che guarda al futuro delle nuove generazioni. Chi propone meno Europa, in realtà, sta proponendo più Cina. Condurrò questa campagna elettorale con la passione e la determinazione di sempre, per un Sud e un’Italia più forti in Europa”. Così, sulla sua pagina Fb,Lonardoparla della sua candidatura alle, postando una intervista sul Corriere del Mezzogiorno. L'articolo proviene da Anteprima24.it.