Europee - Sandra Mastella | La mia esperienza è giusta per dare voce al Sud

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 21 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“E’ importante che ci rappresenti chi, come noi, crede nell’Europa, ma in un Europa piùed a misura d’uomo, e sa che c’è bisogno di coesione ed unità per affrontare le sfide del futuro. Occorre l’peralle nostre ragioni e regioni, in modo particolare a quelle del Sud”. E’ quanto ha scritto, sui social,, in merito alla sua candidatura alle elezioninella Circoscrizione Meridionale (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia). L'articolo proviene da Anteprima24.it.