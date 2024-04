Euro 2024 - designati gli arbitri | la scelta sugli italiani

(Di martedì 23 aprile 2024) Ladella Uefa per gliche dirigeranno le gare per i prossimipei. Tutti i dettagliLa Uefa ha reso nota la lista degliche dirigeranno le gare aglipei. Presenti duecon Guida e Orsato. Artur Soares Dias (Portogallo)Jesús Gil Manzano (Spagna)Marco Guida (Italia)Istvan Kovacs (Romania)Ivan Kruzliak

L’Uefa ha ufficializzato gli arbitri che dirigeranno le sfide di Euro 2024 . La commissione Guida ta da Roberto Rosetti ha indicato i diciotto fischietti Euro pei che partiranno per la Germania, ci sono due italiani , vale a dire Daniele Orsato di Schio e Marco Guida di Torre Annunziata. C’è anche l’inglese Anthony Taylor , fortemente criticato in diverse sfide, tra cui la finale di Euro pa League tra Siviglia e Roma, ma di recente anche in Premier ... (sportface)

A rappresentare l’arbitraggio italiano negli Europei 2024 in Germania ci saranno Daniele Orsato e Marco Guida . I due direttori di gara saranno impegnati nella competizione dal 14 giugno al 14 luglio. Anche Francia (Letexier, Turpin), Inghilterra (Oliver, Taylor) e Germania (Zwayer, Siebert), come l’Italia, avranno due arbitri nella competizione. Un solo spagnolo scelto, Gil Manzano, protagonista recentemente in Liga di un gol di Bellingham ... (ilnapolista)

Euro 2024, scelti gli arbitri italiani: c'è una novità sorprendente - Definiti i nomi degli arbitri di Euro 2024. Il Comitato Arbitrale Uefa ha annunciato i 18 direttori di gara che saranno presenti in Germania, oltre alle loro squadre di assistenti arbitrali, gli ...corrieredellosport

