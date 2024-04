Fantaeurovision 2024 | come si gioca e chi sono i favoriti

Sono aperte le iscrizioni per il FantaEurovision 2024, fantasy game ideato dal team del FantaSanremo per l’appuntamento con l’Eurovision Song Contest. E mentre alla Malmö Arena in Svezia si svolgono i preparativi per l’evento in calendario dal 7 all’11 maggio, i fantallenatori possono già pensare ai propri schieramenti. Le regole del gioco (via web app) prevedono che ogni squadra sia composta da 5 fra i 37 artisti in gara, di cui uno ... (funweek)