Emanuela Orlandi - lettera anonima al Tgr Lazio | “Il mistero ruota attorno alla Compagnia di Gesù”

“Il mistero di Emanuela Orlandi ruota intorno alla Compagnia di Gesù“: inizia così la lettera anonima inviata da Milano alla redazione del Tgr Lazio. Poche frasi, scritte con un pennarello nero su una lettera in cui è indicato anche il nome del ...

Da quasi 41 anni non si hanno più notizie certe di Emanuela Orlandi, la 15enne di cui si sono perse le tracce a Roma nel 1983. Il fratello Pietro combatte da allora per sapere la verità sulle sorti della sorella e ancora oggi riesce a far sentire ...