Elezioni - Domenico Russo candidato sindaco | Serve stabilit - Buonanno ha già fallito

Alla fine in Basilicata Pd e 5 Stelle correranno insieme, con l’appoggio di +Europa e Alleanza Verdi-Sinistra, in una nuova edizione del campo largo dopo la vittoria insperata e di misura in Sardegna e la sconfitta in Abruzzo. Elly Schlein e Giuseppe Conte hanno trovato la quadra sul nome di Domenico Lacerenza, che ha ottenuto il benestare anche della prima scelta dei dem, Angelo Chiorazzo. Il suo movimento Basilicata Casa Comune in pochi mesi ... (open.online)