Chi è Domenico Lacerenza | il candidato del campo largo senza Azione per le elezioni regionali in Basilicata

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 14 marzo 2024) Alla fine inPd e 5 Stelle correranno insieme, con l’appoggio di +Europa e Alleanza Verdi-Sinistra, in una nuova edizione deldopo la vittoria insperata e di misura in Sardegna e la sconfitta in Abruzzo. Elly Schlein e Giuseppe Conte hanno trovato la quadra sul nome di, che ha ottenuto il benestare anche della prima scelta dei dem, Angelo Chiorazzo. Il suo movimentoCasa Comune in pochi mesi era stato dato al 15 per cento ma il veto dei 5 Stelle rischiava di far naufragare gli sforzi di coalizione. Poi il nome diha trovato d’accordo tutti, o quasi: nell’edizione lucana delnon ci sarà, che preferisce sostenere la candidatura di ...